Free annonce la fin de l’ADSL à certains nouveaux abonnés

Lors de la souscription à une offre Freebox, Free avertit désormais ses futurs abonnés dans 835 communes de l’arrêt définitif de l’ADSL prévu pour le 31 janvier 2026.

Dans le cadre de la transition vers le fibre, Orange, propriétaire du réseau cuivre, a entamé un vaste programme d’arrêt de cette infrastructure vieillissante. Après l’extinction du cuivre dans près de 162 communes début 2025, le plan prévoit la fermeture progressive du réseau ADSL sur l’ensemble du territoire d’ici 2030. Cette transition s’effectue par étapes, avec sept lots successifs de communes concernées.

Ainsi, dès le 31 janvier 2026, 835 communes verront la fin de l’ADSL, marquant ainsi une nouvelle avancée majeure dans cette modernisation. Free prend les devants en informant directement les futurs abonnés de ces zones via son test d’éligibilité. “L’ADSL c’est fini. La fibre c’est par ici ! L’ADSL est définitivement remplacé par la fibre dans votre ville le 27/01/2026. C’est le moment de passer à la Fibre Free”, indique ainsi l’opérateur.

L’arrêt progressif du cuivre oblige les foyers et entreprises à migrer vers la fibre optique ou une solution alternative. Si certains craignent des difficultés d’adaptation, les opérateurs mettent en avant une amélioration significative des services comme des débits plus élevés et une meilleure stabilité du réseau.

Au 31 décembre 2024, Free comptait 7,569 millions d’abonnés fixes, dont 6,185 millions sur la fibre, soit un taux d’adoption record de 81,7 %, le plus élevé du secteur en France. Le FAI compte désormais moins de 1,4 million de clients ADSL. Si ces derniers souhaitent savoir si leur commune est concernée par la fin de l’ADSL en 2026, il peuvent effectuer ce test d’éligibilité à leur adresse ou se rendre à cette adresse sur service-public.fr et cliquer sur le lot 2.

Free accompagne cette transition en proposant des offres fibre aux habitants des communes concernées. Comme affiché sur son site, les nouveaux abonnés sont immédiatement informés de la fin de l’ADSL et de la nécessité d’opter pour la fibre avant janvier 2026.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox