Free Mobile baisse le prix et la data de son offre Série Free

Une nouvelle version de l’offre intermédiaire de Free Mobile est désormais proposée sur le site web de l’opérateur. Avec un peu moins de data, pour moins de 9€/mois.

Face aux offres de la concurrence, Free Mobile fait très régulièrement évoluer son forfait Série Free. Après avoir proposé un forfait à 11.99€/mois avec 150 Go de data le 20 février dernier, l’opérateur a décidé de réduire la voilure et le prix de son offre.

Elle est désormais proposée à 120 Go pour 8.99€/mois. 30 Go de moins, pour 3€ de moins par mois donc, mais toujours avec une compatibilité 5G, 30 Go de data disponibles en Europe et dans les DOM, et l’accès à l’application TV Oqee incluse. Cette offre est valable un an, après quoi le forfait bascule automatiquement vers le forfait Free classique à 19.99€/mois pour 350 Go de data. A noter cependant, cette offre n’est disponible que pour les nouvelles souscriptions, les abonnés à d’anciennes formules conservent leur forfait habituel.

B&You, Red by SFR et Sosh

Du côté de la concurrence, B&You propose un forfait 90 Go 5G à 9,99€/mois, Red by SFR se démarque avec une offre 100 Go à 7,99€/mois tandis que Sosh propose 100 Go à 9,99€ depuis peu, une offre résolument moins onéreuse que les forfaits que propos habituellement la marque low-price d’Orange.

