Alerte, des escrocs utilisent les IBAN volés des abonnés Freebox pour les arnaquer en se faisant passer pour la gendarmerie

Un nouveau type d’arnaque bien connu utilise les données subtilisées en octobre chez l’opérateur de Xavier Niel, soyez vigilants.

Le “spoofing” peut faire des ravages et piéger même certains utilisateurs pourtant vigilants. La technique est simple : afficher un numéro de téléphone correspondant à une institution ou à une entreprise bien connue dans le but de voler des informations, voire même de l’argent, en endormissant la vigilance des victimes ciblées par un appel au pretexte souvent urgent.

Pour paraître encore plus convaincants, les escrocs n’hésitent pas à utiliser des bases de données subtilisées illégalement pour mettre les utilisateurs en confiance. C’est justement ce que relate un article de nos confrères de Ouest-France, avec un cas assez particulier. Un homme a en effet été contacté par un escroc se faisant passer pour un gendarme de la compagnie de Plourin-lès-Morlaix, dans le Finistère. L’escroc a tenté de lui faire peur, affirmant qu’il était victime d’une arnaque suite à un vol de données chez un opérateur téléphonique. Le but était simple : lui faire installer une application sur laquelle effectuer des virements et ainsi lui subtiliser de l’argent.

Tiino, membre très actif de la communauté Free, explique avoir été ciblé par une escroquerie de ce genre et confirme que l’opérateur cité était bien Free. Le numéro affiché était bien celui de la gendarmerie, et l’habitant du finistère, s’étant senti en confiance après avoir vérifié, a suivi les instructions données lors du second appel. Au total, la victime s’est vue subtiliser 3400€ et une enquête à été ouverte. Tiino, pour sa part, a décelé l’arnaque, en recomposant en entier le numéro et en appelant directement la gendarmerie qui n’avait bien sûr rien à voir avec cette affaire. Les autorités rappellent par ailleurs que « Personne ne vous demandera jamais de vérifier vos comptes par téléphone ».

