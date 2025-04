Le projet de fusion entre Iliad et Telecom Italia n’est pas enterré, vers de nouvelles discussions inattendues

Le nouvel actionnaire actionnaire principal de Telecom Italia serait prêt à discuter d’un rapprochement entre Iliad.

L’idée d’un rapprochement entre Telecom (TIM) Italia et Iliad ne semblait pas au goût du gouvernement de Giorgia Meloni et pourtant. Contre toute-attente La Poste Italiane, majoritairement contrôlé par l’État italien à hauteur de 64%, se dit désormais prêt à discuter avec Iliad d’une possible fusion avec TIM, selon plusieurs sources proches du dossier. Cette ouverture intervient alors que l’opérateur postal italien s’apprête à devenir le principal actionnaire de TIM avec une participation de 24,8 %, à la suite du rachat des 15 % détenus par Vivendi.

En février dernier, alors qu’un scénario de fusion semblait se profiler tout doucement avec Iliad, le gouvernement a poussé pour que cela ne se produise en privilégiant des investissements nationaux dans l’opérateur historique.

La Poste Italiane a alors très rapidement franchi un cap en entrant au capital de Telecom Italia via l’acquisition de 9,8% des parts de l’opérateur, précédemment détenues par la Caisse des dépôts italienne (CDP).

Si entreprise publique italienne, devenue actionnaire principal, semble désormais prête à examiner un scénario de consolidation du marché des télécommunications en Italie. Toutefois, aucune démarche formelle n’a encore été engagée.

L’arrivée d’Iliad sur le marché italien il y a 7 ans a entraîné une intense concurrence tarifaire, pesant sur les marges du secteur. Un rapprochement entre TIM et Iliad ramènerait le nombre d’opérateurs mobiles de quatre à trois et nécessiterait l’aval des autorités de la concurrence.

Le groupe de Xavier Niel milite pour une consolidation du marché et a déjà abordé le sujet avec le gouvernement italien. Cependant, toute discussion avait été suspendue en raison de l’entrée de Poste Italiane au capital de TIM.

Source : Les Echos via Reuters

