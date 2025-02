Iliad prêt à tenter un gros coup en Italie ? Les rumeurs fusent sur un rapprochement voire une fusion avec l’opérateur historique TIM

Après la vente historique de son réseau fixe national au fonds américain KKR, l’avenir de Telecom Italia sera prochainement décidé. En attendant, plusieurs pistes semblent se dégager comme le rachat de son activité mobile par Iliad ou une fusion avec celui-ci.

Le marché des télécoms italiens est en pleine ébullition alors que l’avenir de Telecom Italia (TIM) suscite un intérêt croissant. Tandis que son PDG, Pietro Labriola, s’apprête à dévoiler un nouveau plan stratégique, plusieurs scénarios sont à l’étude pour l’ex-monopole, entre consolidation industrielle et démantèlement par des fonds d’investissement.

Parmi les acteurs en lice, Iliad se distingue. Selon il Giornale, l’opérateur français aurait mandaté Boston Consulting Group pour analyser une éventuelle acquisition des activités téléphoniques de TIM. Une perspective qui s’inscrit dans une volonté commune chez les grands opérateurs à pousser pour une réduction du nombre d’acteurs dans les pays européens pour favoriser les investissements et leur compétitivité , comme en Allemagne ou au Royaume-Uni avec la fusion annoncée de Vodafone et Three.

Si Iliad ne commente pas officiellement, TIM envisagerait également une fusion avec l’opérateur français, mais en gardant un rôle dominant. Cependant, l’opération devra convaincre le gouvernement italien, soucieux de préserver l’emploi et la souveraineté nationale sur un secteur stratégique. Une fusion pourrait entraîner une suppression massive d’emplois, TIM comptant aujourd’hui 17 630 salariés.

“Parallèlement, des fonds comme Apax Partners et CVC montrent un vif intérêt. Ce dernier serait prêt à racheter la participation de Vivendi (qui exige au moins 1,5 milliard d’euros pour céder ses parts) et à lancer une OPA pour retirer TIM de la Bourse. Ensuite, l’idée serait de procéder à un démantèlement progressif, en vendant TIM Brasil et la division Consumer (téléphonie mobile), tandis que la branche Enterprise fusionnerait avec Maticmind, une société détenue à 70 % par CVC. Le fonds britannique examine toutes les options et s’est donné fin février comme date limite pour prendre une décision“, révèle par ailleurs Il Giornale. Mais il est peu probable que le gouvernement italien accepte un tel démantèlement.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox