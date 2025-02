Mauvaise nouvelle pour tous les abonnés Freebox, Free annonce augmenter les frais de résiliation sans condition

Après avoir commencé à appliquer une hausse de 10€ sur les frais de résiliation Freebox en novembre dernier, Free passe à l’étape supérieure. Désormais, l’intégralité des abonnés, récents ou anciens sont soumis à cette augmentation.

Les abonnés Freebox qui souhaitent quitter l’opérateur devront tous passer un peu plus à la caisse. En effet, dans le mail envoyé mensuellement à ses clients fixe pour les prévenir de la disponibité de leur facture sur l'(espace abonné, Free annonce la couleur : “Nous vous informons qu’à compter du 1er avril 2025, vos conditions évoluent : les frais de résiliation de votre contrat d’abonnement Freebox seront de 59€ au lieu de 49€. Nous vous rappelons que le prix et les autres conditions de votre offre Freebox restent inchangés”.

Jusqu’à présent, cette hausse des frais de résiliation concernait uniquement les souscriptions à partir du 26 novembre 2024, date de la 1ère mise en place de cette augmentation. L’étaient également les abonnés Freebox qui avaient également accepté les nouvelles conditions, notamment dans le cadre d’un déménagement ou d’un changement d’offre. Désormais, tous les abonnés Freebox actuels et anciens sont soumis à ces nouveaux frais. Le FAI précise toutefois qu’en raison changement des conditions générales d’abonnement et conformément à l’article L224-33 du Code de la consommation, les abonnés disposent de la possibilité de résilier leur contrat sans aucuns frais et sans droit à dédommagement, “en nous indiquant ce motif, dans un délai de 4 mois suivant cette notification”.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox