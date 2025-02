Fin de l’ADSL : Bouygues Telecom offre 1 an à sa Bbox Must aux abonnés concernés

Bouygues Telecom propose une année de Bbox Must remboursée, mais sous conditions.

Bouygues Telecom met en place une offre exceptionnelle, mais discrète, destinée aux foyers concernés par la disparition prochaine de l’ADSL. Jusqu’au 16 février, l’opérateur rembourse intégralement un an d’abonnement à la Bbox must, soit un montant de 419,88 €. Une initiative qui vise à accélérer la transition vers la fibre optique dans certaines communes.

Cette promotion s’adresse exclusivement aux habitants des communes où le réseau ADSL est en cours de décommissionnement. Sont concernés les foyers du lot 1, privés d’ADSL depuis le 31 janvier 2025, ainsi que ceux du lot 2, qui perdront cet accès d’ici 2026. Bouygues Telecom cible ainsi plus d’un millier de communes en métropole.

Pour être éligibles, les utilisateurs doivent répondre à plusieurs critères stricts. Ils doivent habiter une commune où le décommissionnement de l’ADSL est déjà engagé, être éligibles à la fibre et au raccordement Bouygues Telecom, et accepter la construction du point de terminaison optique à leur domicile. En outre, la souscription à la Bbox must fibre doit être une première souscription auprès de l’opérateur.

Les bénéficiaires devront compléter un formulaire de participation avant le 16 avril 2025. Si toutes les conditions sont remplies, le remboursement de 419,88 € sera effectué sous un délai de huit semaines. Une offre qui pourrait séduire les derniers utilisateurs d’ADSL souhaitant passer au très haut débit sans frais la première année.

Source : Degrouptest

