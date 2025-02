Déploiement de la 4G : Free Mobile donne un coup d’accélérateur, SFR et Orange au ralenti

Le début d’année a été l’occasion pour la plupart des opérateurs de ralentir sur l’activation de sites 4G, à l’exception de Free Mobile.

L’ANFR a dévoilé les chiffres de déploiement de la 4G en France pour le mois de janvier 2025. En métropole, 65 960 sites 4G sont autorisés, dont 61 357 sont en service. Les autorisations de sites 4G ont poursuivi leur progression sur le mois de janvier : elles se sont accrues de 0,3%. Les mises en service de sites 4G ont, quant à elles, augmenté de 0,2 %.

Le bilan des sites 4G mis en service en métropole s’établit comme suit

Bouygues Télécom (29 261 sites, + 161 en janvier 2025)

Free Mobile (28 590 sites, + 339 sur la même période) ;

Orange (31 592 sites, + 84 sur la même période) ;

SFR (28 686 sites, + 90 sur la même période).

Free Mobile en tête pour le mois de janvier

L’opérateur de Xavier Niel a particulièrement performé pour le début d’année avec 339 sites activés, en prenant en compte les mutualisations. La majorité étant en 700 MHz, mais avec une centaine de sites environ déployés sur les autres bandes (1800, 2100 et 2600 MHz). Bouygues Telecom suit avec 161 déployés, de manière assez équilibrés entre toutes les fréquences, tandis que SFR et Orange sont très proches avec respectivement 90 et 84 nouveaux sites.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox