Free vous fait gagner des places pour l’avant-première de bref.2, la série culte fait son come-back

13 ans après, la série courte bref revient cette fois sur Disney+. Free fait gagner des places pour découvrir la saison 2 quelques jours avant sa diffusion, au Grand Rex à Paris.

À la surprise générale, la série culte Bref fera son son grand retour le 14 février dans un format inédit (épisodes de 30 mins contre 2 mins jadis) avec une saison 2 disponible non pas sur Canal+ mais exclusivement sur Disney+.A cette occasion, Free organise un jeu concours pour vous permettre d’assister à l’avant-première de bref.2 au Grand Rex, à Paris, le 10 février à 20h, en présence de l’équipe de la série.

Pour tenter votre chance, rien de plus simple : Suivez les comptes @OQEEbyFree et @DisneyPlusFR sur X et retweetez le post du concours Le tirage au sort aura lieu le 10 février à 10h, et 10 gagnants remporteront chacun 2 places pour cet événement exclusif.

#JeuConcours 🎁

Pour la sortie de bref.2, on vous fait gagner 10×2 places pour l’avant-première au Grand REX, le 10 février à 20h, en présence de l’équipe de la série. Pour participer :

👉Follow @OQEEbyFree et @DisneyPlusFR

👉RT ce post Tirage au sort le 10 février à 10h🍀 pic.twitter.com/5e6dakahzc — OQEE by Free (@OQEEbyFree) February 6, 2025

Lancée en 2011, bref. avait instantanément marqué les esprits grâce à son format ultra-court, son humour percutant et son style narratif unique. En s’attaquant avec audace aux dilemmes existentiels et aux absurdités du quotidien ; bref. avait su capturer l’air du temps de toute une génération, devenant un phénomène culturel et une série culte.

« On revient avec l’envie de raconter une histoire encore plus grande, remplie de petites histoires et de pousser tous les curseurs. Nous avons retrouvé avec joie nos personnages et en avons créé des nouveaux pour explorer les thèmes qui nous sont chers : les relations amoureuses, le rapport aux parents, les nouvelles rencontres qui, au détour d’une conversation nous permettent d’évoluer, l’amitié, la parentalité et surtout un héros qui, à 40 ans, commence enfin à se remettre en question » ont expliqué Kyan Khojandi et Bruno Muschio, créateurs de la série, et Harry Tordjman, producteur de la série, à la tête de My Box.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox