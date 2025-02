Sosh annonce augmenter très fortement le débit de ses abonnés, sa box internet devient (enfin) plus rapide que la Freebox Révolution

12 ans après Free, le débit internet fibre passe à 1 Gbit/s chez Sosh.

La guerre des offres d’entrée gamme bat son plein sur le fixe en France. Si Bouygues Telecom a dégainé en novembre une offre Pure Fibre 8 Gbit/s à seulement 23,99€/mois, Free a pour sa part fait le choix de réagir en appliquant une promotion sur son offre Freebox Révolution Light triple play laquelle est proposée à 19,99€/mois pendant 1 an puis 29,99€/mois.

Du côté de Sosh, l’heure est au gain de débit. Ainsi la Boîte Sosh fibre affichée à 25,99€/mois sans TV voit aujourd’hui ses débits passer à 1 Gbit/s en download et 800 Mbit/s en upload contre 400 Mbits/s symétriques auparavant.

A titre de comparaison, Free affiche sur son site 1 Gbit/s en débit descendant et 600 Mbit/s en montant pour son offre Freebox Révolution Light (700 Mbit/s sur Freebox Révolution avec TV by Canal) alors que Red by SFR se démarque avec des débits symétriques de 1Gbit/s, au prix de 23,99 euros/mois (sans TV). Si Sosh passe enfin à 1 Gbit/s en 2025, il est important que rappeler que Free le propose depuis 2013.

