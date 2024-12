Fuite de donnée chez Free : la CNIL enregistre un nombre record de plaintes

La cyberattaque ayant touché Free a généré plus de 2000 plaintes auprès de la CNIL, affirme son secrétaire général.

Avec les données de 19.6 millions de clients Free et 5 millions d’IBAN en fuite, les abonnés de l’opérateur se sont en toute logique inquiétés et l’ont fait savoir à la CNIL. En effet, cette attaque informatique massive a entraîné une vague de plaintes inédites auprès de la Commission, explique son secrétaire général adjoint.

Il dénombre ainsi “plus de 2000 plaintes à ce stade“, assurant observer un “record s’agissant d’une série de plaintes“, qui témoigne d’une prise de conscience accrue des risques concernant la violation des données personnelles. D’autant qu’il ne s’agissait pas d’informations mineures : si les noms et adresses email sont concernées, les IBAN aussi et cela peut entraîner des risques importants pour les consommateurs.

Une enquête a donc été ouverte par la CNIL et elle pourrait durer “entre 8 et 10 mois“. L’un des points examiné est notamment le respect de l’obligation de moyens en matière de sécurité des données de Free et l’opérateur pourrait ainsi écoper d’une sanction pouvant atteindre 4% de son chiffre d’affaires.

Source : Ouest-France

