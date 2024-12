Chronologie des médias : Disney+ cherche à diffuser ses films six mois après leur sortie en salle

Avec le retrait de Disney des offres Canal, la chronologie des médias pourrait être bouleversée, notamment du fait que Disney+ cherche à optimiser sa place dans le financement du cinéma.

Canal+ et Disney ont annoncé la fin de leur partenariat et, si les abonnés de la filiale de Vivendi seront impactés, c’est aussi la chronologie des médias qui pourrait s’en retrouver chamboulée. D’après les informations des Échos, Disney chercherait à réduire la fenêtre de diffusion des films sur sa plateforme de SVOD à neuf, voire six mois.

Pour l’heure, c’est en effet Canal+, en tant que premier diffuseur du cinéma français, qui est autorisé à diffuser les longs-métrages six mois après leur sortie en salle. Un privilège acquis grâce à un financement à hauteur de 210 millions d’euros par an, tandis que Disney+, en investissant seulement 13 millions, doit attendre 17 mois. Cependant, la chronologie actuelle expire en février et Disney serait prêt à débourser 55 millions d’euros par an pour une fenêtre plus courte.

Cependant, pour se situer au niveau de Canal avec six mois d’attente, Disney devra garantir un montant de financement minimum et Canal, de son côté, pourrait baisser sa contribution si Disney obtient une fenêtre trop proche de la sienne. Certains murmurent que la filiale de Vivendi pourrait baisser sa contribution jusqu’à 120 millions d’euros.

