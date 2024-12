Streaming illégal : nouvelle salve de blocages par Google et consorts, DAZN est ravi

Le Tribunal judiciaire de Paris vient de condamner Google et Cloudflare à bloquer immédiatement l’accès à des sites de streaming diffusant illégalement la Ligue 1.

“Une décision importante et courageuse marque un tournant dans la lutte contre le piratage de tous les contenus sportifs au-delà du football“, selon le diffuseur de la Ligue 1, DAZN. En effet, après avoir assigné les entreprises Google et Cloudflare en justice en septembre dernier, la plateforme de streaming a obtenu un jugement favorable le 5 décembre 2024 pour le blocage d’une liste de 27 sites pirates.

Si l’on connaît notamment les opérations de lutte anti-piratage via des blocages réalisés par les opérateurs, depuis le début de l’année, Canal+ s’est aussi mis à assigner les fournisseurs de services DNS qui permettent ainsi de contourner les mesures prises par Free, SFR et consorts. DAZN a donc choisi la même approche, pour lutter plus efficacement contre les sites pirates. La condamnation de Google et Cloudflare est d’ailleurs en lien avec le blocage des mêmes sites par les opérateurs en novembre dernier, rendant leur accès plus compliqué pour ceux voulant regarder la Ligue 1 sans payer.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox