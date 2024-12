Découvrez en vidéo la conception de la Freebox Ultra Edition Limitée

Une Freebox réalisée en un temps record pour fêter un anniversaire marquant.

Pour célébrer ses 25 ans, Free a dévoilé la semaine dernière une toute nouvelle version de la Freebox Ultra, en stocks limités, avec un design unique. Avec une coque rouge semi-transparente et un bandeau LED, ce choix a fait l’objet d’une réflexion de la part de l’opérateur, qui l’explique dans une vidéo dénichée par Tiino.

Thomas Vimare, Head of design chez l’opérateur de Xavier Niel, explique ainsi la conception de cette box unique en son genre. La Freebox Ultra Edition limitée entend rendre hommage à “la passion pour la technologie” de Free, avec son design ayant des influences rétros, mais une idée assez moderne. La coque transparente rouge rappelle certains produits emblématiques des années 90 tandis que le bandeau LED entend rappeler les ordinateurs plus modernes.

On y trouve aussi une typographie inspirée des lignes de commandes, affichant le nom de la box ainsi que la mention 25 ans et l’année de naissance de l’opérateur, un clin d’oeil plus geek.La box a été conçue en environ 7 semaines, un délai comprenant la phase de la conception jusqu’à celle de l’industrialisation, explique l’ingénieur Nicolas Perrin. Le respect du délai a été permis par le fait que Free “maîtrise l’intégralité de la chaîne de valeur comme de production”. Il fallait ainsi créer un nouveau moule, le tester, trouver le bon niveau d’opacité, mais aussi adapter le produit d’un point de vue logiciel et électronique.

Le bandeau LED a représenté un petit challenge, indique un autre développeur, Léo Duboin, en charge de ce sujet. Ce sont donc 150 LED qui ont été intégrées, connectées entre elles pour proposer les différents modes, élaborés en collaboration avec le marketing.

Freebox Ultra Edition Limitée – La conception ! pic.twitter.com/4So8q9437v — Tiino-X83 (@TiinoX83) December 6, 2024

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox