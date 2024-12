Free lance une nouvelle Freebox Ultra transparente et rétro-éclairée en “édition limitée”, c’est une première

Après avoir teasé ce week-end un mystérieux lancement ce 3 décembre, Free “déroule le tapis rouge” à sa Freebox Ultra. L’opérateur lance aujourd’hui une version collector de sa box haut de gamme. Transparente et équipée d’un bandeau LED paramétrable, elle en mettre plein la vue, les fans de Free intéressés peuvent dès à présent se ruer dessus.

Pour ses 25 ans , Free a décidé de marquer le coup en lançant une édition limitée de sa Freebox Ultra. Disponible ce 3 décembre sur son site internet, cette nouvelle version arbore toujours les mêmes lignes mais se voit totalement relookée. Conçue en plastique transparent, elle s’avère plutôt tape à l’oeil, grâce à une teinte rouge scintillante mise en lumière par un bandeau LED intégré qui rappelle les customisations RGB sur les PC. Il est par ailleurs possible de changer l’animation des LED via 6 modes. C’est la première fois en France qu’un opérateur propose une version collector d’une de ses box.

Pensé pour les abonnés les plus fans et geeks de l’opérateur, ce nouveau serveur Freebox Ultra haut en couleur, est proposé au même prix, à savoir 49,99€/mois pendant 1 an puis 59,99€/mois ou 39,99€/mois pour l’offre Essentiel. Si les stocks sont limités, Free laisse le choix aux nouveaux abonnés de choisir entre la Freebox Ultra Édition Limitée ou la Freebox Ultra classique. Les abonnés Ultra et Ultra Essentiel actuels peuvent quant à eux échanger leur serveur actuel. Les abonnés Freebox mini 4K, Révolution, Delta et Pop ont la possibilité d’en profiter eux-aussi en migrant depuis leur espace abonné, nous a indiqué Free. 49 euros de frais d’échange ou de migration seront facturés.

Mise à part cette nouvelle allure, l’offre reste en tous points la même : ce serveur propose ainsi des débits de 8 Gbit/s symétriques, le WiFi 7 et une armada de services inclus comme Canal+ La Chaîne en Live, Netflix avec pub, Disney+ avec pub, Amazon Prime ou encore Universal+, Cafeyn et TV by Canal.

