Abonnés Freebox : voici comment passer sans attendre à la Freebox Ultra Edition Limitée

Free lance aujourd’hui sa toute nouvelle Freebox Ultra en édition limitée, les abonnés Freebox actuels peuvent en profiter, en procédant à un échange ou en migrant leur offre.

C’était la surprise que prépare Free depuis quelques temps déjà : la Freebox Ultra est disponible dans une édition spéciale pour fêter les 25 ans de l’opérateur. Si les nouveaux abonnés ont bien sûr l’opportunité de commander cette nouvelle box en souscrivant à la Freebox Ultra ou Ultra Essentiel, les abonnés actuels ne sont pas en reste.

Si vous êtes abonnés Freebox Ultra, vous pouvez en effet vous rendre sur votre espace abonné, dans la rubrique “mon abonnement”. Une ligne est apparue dans la section “changer mon offre” vous permettant d’effectuer la bascule et échanger votre Server blanc actuel pour la version rouge et transparente créée pour les 25 ans de Free. L’opérateur précise cependant que des frais de 49€ sont à prévoir et que “vous devrez l’échanger contre votre Server actuel dans un point relais.”

Les autres abonnés Freebox (hors Freebox crystal) peuvent changer d’offre pour la Freebox Ultra Edition Limitée ou la Freebox Ultra Essentiel Edition Limitée dans l’Espace Abonné, là encore dans la rubrique abonnement. A noter que le tarif des offres, comme c’est toujours le cas lors de migration, est le prix final et non celui proposé la première année.

Les frais de changement d’offre sont aussi de 49€. L’opérateur précise cependant que les stocks sont limités, si vous êtes séduits, il faudra faire vite.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox