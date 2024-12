Freebox Pop, Ultra, mini 4K : découvrez une nouvelle chaîne sportive gratuite sur Pluto TV

Pluto TV continue de proposer l’accès à des sports moins exposés sur sa plateforme avec une nouvelle chaîne.

Le catalogue de Pluto TV s’enrichit d’une nouvelle chaîne sportive. Il est en effet possible de découvrir la chaîne “MODUS Super Series Darts”, qui propose des fléchettes 24h sur 24 et 7 jours sur 7. La chaîne propose également la couverture en direct du tournoi Pluto TV MODUS Super Series, six jours par semaine, 50 semaines par an.

Ce n’est pas la première discipline mise en avant par Pluto ; on compte aussi des chaînes dédiées au football, au poker, aux courses de motos… qui viennent donc s’ajouter aux diverses chaînes orientées autour d’une thématique ou d’un programme spécifique.

Facile d’accès, sans aucune contrainte d’inscription, la plateforme propose des centaines de chaînes FAST sélectionnées par Pluto TV à travers le globe et plus d’une centaine en France. Ces dernières offrent une vaste gamme de contenus couvrant tous les genres (cinéma, séries, humour, téléréalité, crime/investigation, télévision classique, jeux télévisés, jeux vidéo et animé, musique, jeunesse, etc.), sans oublier qu’une section “à la demande” existe pour retrouver plus de 1000 films et séries à tout moment. Le service est disponible en mobilité, mais aussi sur de nombreuses plateformes ou box Android, comme la Freebox Pop et mini 4K, ou encore l’Apple TV.

