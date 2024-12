Orange annonce que ses équipements pour les JO seront réutilisés par la Poste

Une grande opération de recyclage de nombreuses installations utilisées pour couvrir un événement unique, afin de limiter son impact environnemental.

Après la mise en place d’un dispositif exceptionnel, que faire des équipements utilisés pour les Jeux Olympiques ? Orange et La Poste annoncent la première initiative innovante pour allonger leur durée de vie. Cette collaboration s’inscrit dans la stratégie de Responsabilité Sociétale des deux entreprises pour limiter les impacts du numérique et est au cœur de l’héritage de Paris 2024, dont l’ambition est de réemployer les équipements démontés à l’issue des compétitions sur d’autres sites, et pour d’autres usages.

Ainsi, environ 90 % des bornes Wi-Fi et 78 % des switches démontés sur les sites olympiques seront déployés sur des sites de La Poste en France dès 2025. Ce sont plusieurs milliers de bornes Wi-Fi et équipements télécoms de dernière génération qui seront réemployés sur de grands sites parisiens et aussi au cœur des territoires. Par exemple, la Maison de l’Innovation à Nantes, qui accueillera prochainement plus de 800 informaticiens du groupe La Poste, va bénéficier de ce matériel de pointe. Ces équipements ont servi sur une courte durée et ont tous été vérifiés pour s’assurer de leur performance, de leur disponibilité et de leur pérennité.

Le but est d’améliorer le réseau pour l’efficacité opérationnelle des collaborateurs de La Poste, avec une meilleure connectivité et un haut niveau de service tant en intérieur qu’en extérieur.

