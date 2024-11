Piratage et streaming illégal : pour éviter de contourner le blocage des opérateurs, Canal+ mène la guerre sur deux fronts

Si Canal+ est régulièrement à l’origine de décisions de justice poussant les opérateurs à bloquer des sites illégaux, la chaîne privée s’attaque aussi aux services de DNS, qui peuvent être utilisés pour contourner les mesures prises par Orange, Free et consorts…

Même les mesures de contournement font l’objet de l’attention de Canal dans la lutte contre le piratage. En juin dernier, la chaîne privée obtenait de la justice le blocage par Google, Cisco et Cloudflare d’une centaine de sites de streaming et de téléchargement.

Ce sont des services très spécifiques de Google et compagnie qui sont visés : les “resolvers DNS”. Concrètement, il s’agit d’un annuaire permettant de convertir un nom de domaine en adresse IP, pour que les requêtes des internautes ne puissent plus aboutir, ces outils permettent justement aux plus connaisseurs de contourner les blocages facilement imposés aux FAI. Suite à cette victoire de Canal, OpenDNS de Cisco avait quitté la France, mais Canal+ ne s’est pas arrêté là.

En effet, le groupe est retourné au tribunal ces dernières semaines, plusieurs fois, pour obtenir plusieurs ordonnances de blocage DNS auprès de la justice française, touchant les mêmes acteurs, à savoir Google et Cloudflare. Ces derniers ont cherché à lutter contre ces mesures, qu’ils jugent disproportionnées, coûteuses et inefficaces. Ils arguent notamment que des moyens plus simples existent pour bloquer l’accès et que d’autres résolveurs DNS pourraient être utilisés pour contourner leur propre blocage.

Cependant, le tribunal de Paris a rejeté l’opposition, insistant que les mesures sont nécessaires et que les résolveurs DNS jouent un rôle dans la transmission de contenu et peuvent ainsi être considérés comme des intermédiaires. Les entreprises sont donc tenues de se conformer aux ordonnances du tribunal, bien qu’elles considèrent que ces commandes de blocage mettent en péril la confiance et l’intégrité du DNS en tant qu’infrastructure mondiale de base.

Source : Torrent Freak

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox