Xavier Niel, deuxième influenceur Tech en France, derrière Thomas Pesquet

Le fondateur de Free reste une personnalité majeure pour promouvoir et mettre en avant les innovations technologiques.

Pour la huitième année consécutive, Tyto, agence paneuropéenne de relations publiques dévoile son classement d’influenceurs technologiques en Europe. Et pour cette édition 2024, ce sont les chefs d’entreprise qui s’imposent comme principaux influenceurs du secteurs, devant les journalistes.

Dans le classement Français, le premier chef d’entreprise est, sans surprise, Xavier Niel. Le président et fondateur d’Iliad reste connu pour son côté geek et sa tendance à chercher l’innovation, tant à travers Free qu’à travers ses activités de business angel, en supportant de nombreuses startups. Il est cependant devancé par l’astronaute Thomas Pesquet dans ce classement, et suivi par Frédéric Simottel et François Sorel, journalisteschez BFM Business(#3) et (#4). S’en suivent Fleur Pellerin, Marc Simoncini (Daphni), le youtubeur Jojol, Paul Hudson (Sanofi), Frédéric Mazzella (Blablacar) et Aurélie Jean (In Silico Veritas).

