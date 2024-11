Un abonné Bbox révèle les caractéristiques de la nouvelle box WiFi 7 de Bouygues Telecom, pas encore lancée officiellement

La nouvelle Bbox de Bouygues vient marcher sur les plates-bandes de la Freebox Ultra avec le WiFi 7.

Un buzz qui fait un flop. Alors que le directeur général de Bouygues Telecom, Benoît Torloting a fait monter la température ce 25 novembre en posant sur X un détail visuel d’une nouvelle BBox agrémenté du message “le compte à rebours est lancé”, un abonné Bbox a quelque peu gâché la surprise en dévoilant dans un premier temps le visuel de ce nouveau serveur. Ce dernier a en réalité reçu le matin même cette nouvelle box. Quelques heures plus tard, il a dévoilé ses caractéristiques techniques après l’avoir branchée.

Cette box promet une connectivité ultra-rapide en embarquant le WiFi 7, Bouygues devient le deuxième opérateur en France à proposer cette nouvelle norme de WiFi après Free et sa Freebox Ultra, lancée en janvier 2024. Dotée d’un design en forme d’ovale noir, la Bbox Ultym intègre un écran tactile, pour simplifier son utilisation et sa configuration. Il est ainsi possible de connecter un nouvel appareil grâce notamment à un QR-code à scanner.

Côté connectique, cette Bbox intègre un port fibre, trois ports Ethernet (deux à 1 Gbit/s et un à 10 Gbit/s pour les usages intensifs), un port USB, et un port téléphonique. Les abonnés ADSL n’y auront donc pas droit.

Un bouton ON/OFF facilite la gestion de l’alimentation. Pensée pour une pose verticale, elle n’est pas conçue pour être placée à plat, optimisant ainsi l’aération et l’efficacité du signal. Avec cette Bbox Ultym, Bouygues Telecom cherchera à faire de l’ombre à la Freebox Ultra de Free. Pour l’heure, la nature de l’offre commerciale qui sera proposée pour cette nouvelle génération de Bbox n’est pas encore connu même si en toute logique, l’offre Ultym de l’opérateur devrait l’intégrer comme ce fut le cas avec le serveur haut de gamme WiFi 6 et 6E de l’opérateur. A noter qu’un nouveau player est également dans les cartons, il embarquera Android 14 et sera résolument puissant. Sa date de lancement n’est pas connue et pourrait aussi ne pas coïncider avec la sortie de ce nouveau serveur.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox