Apple TV+ est offert pendant 1 mois mais il faudra faire vite pour activer l’offre

Les nouveaux abonnés ou ceux qui souhaitent retenter l’expérience, bénéficient d’un accès gratuit pendant 1 mois à la plateforme de streaming d’Apple.

L’occasion idéale de découvrir des séries phares d’Apple, comme Severance, Ted Lasso, For All Mankind, Silo, The Morning Show, Black Bird, Foundation, Slow Horses et d’autres. Une nouvelle offre Apple TV+ offert pendant 1 mois est actuellement disponible via ce lien. Attention, le code expire le 29 novembre 2024, il faudra donc faire vite pour en profiter.

“Les nouveaux abonnements et réabonnements sont éligibles uniquement”, précise la marque à la pomme. Cette offre nécessite un compte Apple avec un mode de paiement enregistré. “L’abonnement à Apple TV+ se renouvelle automatiquement au tarif mensuel en vigueur dans votre région dès la fin de la période d’essai et jusqu’à sa résiliation”, précise également Apple.

L’application Apple TV+ est notamment disponible sur Apple TV 4K, HD et 3e génération, Smart TV Samsung, LG, Sony (depuis 2018), Panasonic, HiSense Roku et Android TV comme la Freebox Pop et Ultra, mais au aussi le Player Devialet de la Freebox Delta et Freebox Révolution, sticks Fire TV Amazon, Android TV et Google TV, sans oublier les mobiles et tablettes, ou encore Mac et Windows.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox