Streaming illégal : Canal+ emporte une nouvelle victoire, un des services impliqués quitte la France

Une première en France : Canal+ obtient le blocage d’une centaine de sites par Google, Cisco et Cloudflare auprès de la justice, ce qui entraîne le départ d’OpenDNS du territoire français.

La nouvelle stratégie adoptée par Canal+ pour lutter contre l’IPTV illégale paie. La firme de Vivendi vient d’obtenir que Google, Cisco et Cloudlfare, qui proposent des services qui sont utilisés entre autres pour contourner le blocage des opérateurs, reçoivent une ordonnance de la justice pour bloquer une grande liste de sites pirates de streaming sportif, comprenant 117 domaines pirates.

Ce sont des services très spécifiques de Google et compagnie qui sont visés : les “resolvers DNS”. Concrètement, il s’agit d’un annuaire permettant de convertir un nom de domaine en adresse IP, pour que les requêtes des internautes ne puissent plus aboutir, ces outils permettent justement aux plus connaisseurs de contourner les blocages facilement.

« La proportionnalité des blocages demandés est contestée par les défenderesses. Les sociétés Google, Cisco et Cloudflare prétendent que ces mesures seraient inutilement complexes et coûteuses dans la mesure où il existe de nombreux moyens autres de bloquer tout accès aux sites litigieux. De plus, les atteintes en cause ne seraient pas irrémédiables puisqu’il suffirait d’utiliser un VPN ou un autre service DNS alternatif pour contourner le blocage » explique le tribunal de Justice de Paris.

Cependant, l’opposition des éditeurs de ces services a été rejetée et cela a entraîné une décision de la part d’OpenDNS (Cisco), qui a annoncé suspendre son service en France mais aussi au Portugal. « À compter du 28 juin 2024 : En raison d’une décision judiciaire en France émise en vertu de l’article L.333-10 du Code du sport français et d’une décision judiciaire au Portugal rendue en vertu de l’article 210-G(3) du Code portugais du droit d’auteur, le service OpenDNS n’est actuellement pas disponible pour les utilisateurs en France et dans certains territoires français ainsi qu’au Portugal. Nous nous excusons pour le dérangement » affirme l’entreprise dans un billet de blog.

