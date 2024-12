Les abonnés Freebox Ultra bénéficient de la nouvelle offre exclusive de Canal+ sur Apple Music même s’ils ont déjà un abonnement

L’option Apple Music à 7,69€/mois est disponible pour les abonnés Freebox Ultra. Voici la marche à suivre et plus de détails.

Avec l’option Apple Music Individuel, les abonnés Canal+ peuvent accéder depuis hier à plus de 100 millions de morceaux en streaming, sans publicité au tarif privilégié de 7,69€/mois au lieu de 10,99€/mois, a annoncé Canal+ le 12 décembre. Après l’intégration sans surcoût d’Apple TV+ dans ses offres, la filiale de Vivendi étend ainsi son partenariat avec la firme de Cupertino. Mais qui a concrètement droit à cette nouvelle offre exclusive ?

Tant qu’ils restent abonnés à Canal+, tous les clients Canal+ hors abonnements TV+, beIN SPORTS Connect, Canal+ Séries, CINE+ OCS peuvent accéder à cette promotion, a fait savoir l’assistance Canal+. Selon nos constatations, les abonnés Freebox Ultra avec La Chaîne Canal+ en Live n’ayant pas souscrit d’offre supérieure, ont également droit à Apple Music à 7,69€/mois. Pour en profiter, il suffit de se rendre dans l’espace client Canal+ via myCanal et de cliquer sur “ajouter des options” dans la rubrique “Abonnement”.

Suivez la procédure en utilisant votre compte Apple si vous en possédez déjà un, soit en un créant un si vous n’en avez pas. Une fois le service activé, il ne vous reste plus qu’à utiliser le service via l’application Apple Music disponible sur les stores (iOS, Androïd et Windows). Et bonne nouvelle, vous “pouvez tout à fait profiter de l’avantage tarifaire réservé aux abonnés Canal+, en étant déjà abonné à Apple Music Individuel. Au moment de l’activation du service sur votre espace client CANAL+, Votre abonnement Apple Music Individuel souscrit via Apple sera suspendu et la facturation du service sera effectuée par CANAL+ au tarif abonné (Non valable pour les autres formules Apple Familial ou Etudiant ou One). Vous conserverez vos playlists et recommandations personnalisées Apple Music”, indique Canal+.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox