Le cyclone Garence plonge des centaines de milliers de Freenautes dans le noir

La réseau de Free Mobile à la Réunion en crise, seulement 14% des sites mobiles actifs après le Passage du Cyclone Garance

L’île de la Réunion est actuellement en proie à une crise sans précédent à la suite du passage dévastateur du cyclone tropical intense Garance. À 3h du matin ce samedi, seulement 36 sites mobiles de Free Réunion étaient encore opérationnels sur l’ensemble de l’île, principalement situés dans les villes de Saint-Denis, Saint-Marie (centre) et le centre-ville de Sainte-Suzanne. Ce nombre représente à peine 14% des 253 sites mobiles déclarés actifs au 1er février 2025 par l’ANFR (Agence Nationale des Fréquences).

Le cyclone Garance, qui a frappé l’île avec des vents violents et des pluies torrentielles, a laissé derrière lui un paysage de désolation. De nombreux logements sont privés d’électricité, des coulées de boue ont envahi les routes, et des rafales de vent ont causé d’importants dégâts matériels. Les infrastructures d’EDF et des télécommunications n’ont pas été épargnées, plongeant ainsi une grande partie de la population dans l’isolement.

Les abonnés de Free Réunion se retrouvent ainsi, pour la plupart, coupés du monde, incapables de communiquer avec leurs proches ou d’accéder à des informations cruciales en cette période de crise. La situation est particulièrement critique dans les zones rurales et les communes moins équipées, où l’accès à internet est devenu quasi inexistant.

Le système, qui s’est intensifié ce jeudi 27 février 2025, a atteint des vitesses de vent moyennes de 165 km/h et des rafales dépassant les 230 km/h, causant des dommages considérables sur son passage. La Réunion, habituée aux aléas climatiques, n’avait toutefois pas connu de cyclone d’une telle intensité depuis plusieurs décennies. La saison cyclonique 2024-2025, prévue comme particulièrement active, semble malheureusement confirmer les prévisions des météorologues.

L’alerte rouge devrait être levée à 10h ce matin, permettant aux équipes de Telco OI, d’EDF et aux techniciens de se mobiliser pour rétablir le réseau. Ce dernier semble principalement affecté par une défaillance d’alimentation énergétique sur des équipements cruciaux. Dès que les conditions de sécurité seront réunies, ces professionnels pourront se déployer sur le terrain pour évaluer l’ampleur des dégâts et entamer les réparations nécessaires.

La solidarité et la résilience des Réunionnais seront des atouts essentiels pour surmonter cette épreuve et reconstruire ce qui a été détruit.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox