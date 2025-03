Freebox Ultra, Pop, et Delta : voici comment regarder gratuitement et en français les Oscars 2025

C’est une première, les Oscars seront diffusés en direct et en exclusivité sur Disney+ en France. Beaucoup abonnés Freebox pourront en profiter sans surcoût.

Les abonnés Freebox peuvent regarder gratuitement les Oscars sur Disney+ qui va retransmettre la cérémonie en exclusivité. Cela tombe bien, la plateforme (Standard avec pub) est incluse dans l’abonnement Freebox Ultra, elle est également depuis offerte pendant 3 mois aux nouveaux et actuels abonnés Freebox Pop, Ultra Essentiel et Delta. Activable sur l’espace abonné Freebox dans la rubrique Télévision > Disney+, l’offre est réservée aux non-abonnés Disney+, elle est par ailleurs valable une seule fois par compte et nécessite la création d’un compte Disney+.

La 97e cérémonie des Oscars sera ainsi diffusée en direct sur Disney+ dans la nuit du 2 au 3 mars 2025 dans le Dolby Theater de Los Angeles, La soirée débutera à 00h30 avec le tapis rouge, suivi de la remise des prix. Les abonnés Freebox pourront ainsi vivre cet instant en direct ou en replay le lendemain.

Parmi les favoris de cette 97e édition, Emilia Pérez de Jacques Audiard domine avec 13 nominations, suivi de The Brutalist et Wicked (10 nominations chacun). The Substance de Coralie Fargeat figure également avec 5 nominations.

Animée par Conan O’Brien, la soirée sera marquée par des performances musicales d’Ariana Grande, Cynthia Erivo et Lisa (Blackpink), venues interpréter les chansons nominées. Pour les spectateurs français, Disney+ proposera une traduction simultanée, permettant de suivre l’événement en français ou en version originale, accessible directement depuis le Player TV Freebox. “Pour assurer une expérience optimale aux téléspectateurs français, Disney+ a mis en place un dispositif de traduction professionnelle. La cérémonie sera retransmise en français avec une équipe de traducteurs pour ne rien manquer des discours et moments forts”, indique le portail Free qui précise que “l’arrivée des stars sur le tapis rouge, sera commentée par la journaliste cinéma Sophie Soulignac et l’influenceuse Léna Situations.”

Source : Portail Free

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox