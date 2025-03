C8 et NRJ 12 ont cessé d’émettre pour toujours, “un écran d’information statique” est diffusé à la place

Après 20 ans d’existence, C8 et NRJ 12 ont tiré leur révérence dans la nuit du 28 février. Un message statique prend le relais pour le moment.

La nuit dernière, C8 et NRJ12 ont cessé pour toujours leur diffusion sur la TNT après une ultime soirée, conformément à la décision de l’Arcom de ne pas renouveler leur fréquence. Si les canaux des deux chaînes resteront accessibles, ce 1er mars, “un écran d’information, statique, est temporairement diffusé à la place. Il ne s’agit pas d’un problème technique. Vous n’avez pas à régler votre téléviseur ou votre box, ni à lancer une recherche et mémorisation de chaînes”, annonce le régulateur pour ceux qui n’auraient pas compris. Pourtant, une récente décision publiée au Journal Officiel, indiquait la mise en place d’un signal video sur ces deux canaux, lequel devait présenter du 1er mars 2025 au 5 juin 2025, informant des futurs changements sur la TNT et l’arrivée des deux nouvelles chaînes T18 et OFTV.

En parallèle, sur les Freebox de Free et Livebox d’Orange par exemple, un simple message est actuellement affiché sur le canal 8 :”La chaîne C8 a cessé d’émettre”. Sur le canal de NRJ 12, place à un écran et un son brouillés étonnants qui ne laissent plus aucun doute sur “l’arrêt de la chaîne” (mention indiquée pour le programme en cours).

À partir du 6 juin 2025, une renumérotation partielle des chaînes de la TNT sera mise en place. La Chaîne Parlementaire (LCP) occupera le canal 8, précédemment attribué à C8, tandis que Gulli prendra la place de NRJ12 sur le canal 12.

