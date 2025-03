Free Flex envoie un mail à certains abonnés Free Mobile avec une nouveauté : “il a tout pour lui, même le prix”

“Nouveau, l’iPhone 16e déjà chez Free, à prix Free”, annonce l’opérateur à ses abonnés au forfait 350 Go et Série Free lesquels bénéficient d’un avantage par rapport aux nouveaux abonnés en optant pour Free Flex.

“Il a tout pour lui, même le prix”, Free Mobile fait aujourd’hui la promotion par mail du tout nouvel iPhone 16e avec un prix de départ de 89€ après remboursement (ODR de 50€ ) et 24 mensualités de 21,99€ avec Free Flex LOA, une offre réservée uniquement aux abonnés Free Mobile 350 Go et Série Free existants. Les nouveaux clients devront quant à eux payer davantage à la commande soit 159€ après remboursement puis 18,99€/mois pendant 2 ans, toujours avec Free Flex en souscrivant un forfait 350 Go ou Série Free sans quoi il ne bénéficieront pas de remise.

L’offre comprend ainsi pour les nouveaux et anciens abonnés une ODR soit un remboursement de 50€ sur demande. L’opérateur permet également de bénéficier d’un bonus de reprise de 50€ en plus de la valeur de reprise de leur ancien mobile.

“À l’issue des 24 mois, vous avez le choix entre restituer votre mobile ou l’acquérir en versant le montant de l’option d’achat. À défaut de choix, prorogation tacite du contrat pour des périodes successives d’un mois. Le coût du crédit est pris en charge par Free Mobile”, indique l’opérateur. L’option d’achat est fixée à 82 euros.

Comment estimer votre iPhone actuel ?

1. Rendez-vous sur la page iPhone 16e ;

2. Cliquez sur “Estimez votre ancien mobile en quelques clics” ;

3. Saisissez les 15 premiers chiffres de l’IMEI de votre téléphone et répondez aux questions qui vous sont posées. Attention : pensez à désactiver la fonction “Localisation” de votre téléphone.

4. Découvrez la valeur de reprise de votre téléphone et faites des économies sur votre nouvel iPhone

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox