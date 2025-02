TNT : Il n’y aura pas d’écran noir à partir du 1er mars sur les canaux de C8 et NRJ 12 après leur arrêt

Du 1er mars au 5 juin prochain, un signal vidéo informera sur les canaux 8 et 12 des futurs changements sur la TNT.

Que va-t-il se passer après le retrait de C8 et NRJ 12 de la TNT dans la nuit du 28 février au 1er mars ? S’il faudra attendre le 6 juin pour voir LCP/ Public Sénat investir le canal 8 et Gulli le canal 12, les utilisateurs auront toujours accès à ces canaux sur leur téléviseur. En effet, aucun écran noir n’est prévu durant cette période. Dans une nouvelle décision publiée le 20 février au Journal Officiel, l’Arcom révèle une nouvelle attribution temporaire des “numéros logiques 8 et 12 respectivement à la société SAS Nouvelles télévisions numériques et à la société d’exploitation du multiplexe R6 – SMR6 pour la diffusion d’un signal vidéo par voie hertzienne terrestre du 1er mars 2025 au 5 juin 2025”.

L’objectif est d’informer le public sur ces deux numéros de la nouvelle numérotation de la TNT à partir du 6 juin. Ce signal video présentera aussi “l’ensemble des opérations de recherche et de mémorisation des nouveaux numéros qui devront être effectuées à partir de cette même date”. Ce dernier revêtira par ailleurs “un caractère strictement informatif sans portée promotionnelle pour les services concernés”.

