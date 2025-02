Free envoie un mail aux abonnés Freebox concernés par son tout nouvel avantage avec une autre bonne nouvelle

bref. Profitez de Disney+, 3 mois offerts avec votre offre Freebox Pop, Ultra Essentiel ou Delta. Bonne nouvelle, les abonnés box 5G sont également concernés.

“Ça y est, il a 40 ans. Et le constat est amer : il se retrouve encore et encore à la même place, en galère de thunes, sans copine et sans travail. Un énième retour à la case départ qui va enfin le motiver à réagir et à écouter quelqu’un d’autre que la voix dans sa tête. Découvrez la nouvelle saison sur Disney+”, c’est par ce message que Free prévient actuellement ses abonnés Freebox Pop, Ultra Essentiel et Delta.

Dans un courriel envoyé aux clients concernés et donc éligibles, l’opérateur informe de sa grande nouveauté de la semaine, l’accès à Disney+ leur est offert pendant 3 mois. Si l’annonce a été faite mercredi dernier dans nos lignes, l’opérateur révèle aujourd’hui une autre évolution autour de cette nouveauté. Les abonnés Box 5G peuvent également profiter de cette offre.

Cette gratuité concerne Disney+ Forfait Standard avec pub en option (création d’un compte Disney+ nécessaire), l’abonnement passera ensuite à 5,99€/mois sans engagement. L’offre est valable une seule fois et est réservée aux non abonnés Disney+, sous réserve d’activation du service avant le 30 juin prochain.

