Très bonne nouvelle pour les abonnés Freebox Pop, Ultra et Delta : Free offre Disney+ durant 3 mois, et l’intégralité de la série déjà culte “Bref 2”

Disney+ offert durant 3 mois et sans engagement pour certains abonnés Freebox.

C’est une très bonne nouvelle que Free vient d’annoncer à Univers Freebox, depuis ce matin, les abonnés Freebox Pop, Ultra Essentiel et Delta profitent de 3 mois offerts à Disney+ (puis 5,99€/mois sans engagement). L’occasion de regarder la nouvelle saison de Bref, qui fait actuellement le buzz et qui est un une vraie claque selon selon les retours, et qui est disponible en exclusivité sur Disney+.

Pour en profiter, rendez-vous sur l’Espace Abonné Free, rubrique Télévision > Disney+, ou sur la TV canal 132 de la Freebox. L’offre est valable une seule fois et réservée aux non abonnés Disney+.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox