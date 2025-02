Free lance des remises folles sur ses offres Freebox et Free Mobile via une plateforme populaire de cashback

Jusqu’à 75€ de cashback sur les Freebox et jusqu’à 41€ sur un forfait Free Mobile+ Free Flex, l’opérateur débarque sur Widilo et veut marquer le coup.

Après un partenariat réussi avec iGraal, Free s’associe désormais à Widilo, la plateforme spécialisée dans le cashback et les bons plans. Pour son lancement, l’opérateur propose des offres exceptionnelles : jusqu’à 75€ de cashback pour toute souscription à une Freebox et jusqu’à 48€ de remboursement sur un forfait Free Mobile. Et ce n’est pas tout puisque 120€ de remise sont proposés sur l’offre box + mobile Free Family, soit plusieurs mois d’abonnement.

Les nouveaux abonnés Free peuvent donc désormais profiter des avantages de Widilo, voici le détail des offres en cours sur les Freebox

75€ de cashback pour une souscription à une Freebox Ultra Essentiel .

pour une souscription à une . 65€ de cashback pour une souscription à une Freebox Ultra .

pour une souscription à une . 60€ de cashback pour une souscription à une Freebox Pop .

pour une souscription à une . 30€ de cashback pour une souscription à une Box 5G .

pour une souscription à une . 25€ de cashback pour une souscription à une Freebox Revolution Light.

Pour bénéficier du cashback Free, certaines conditions doivent être respectées, il est par exemple nécessaire de ne pas rompre votre contrat avec le marchand pendant le délai de validation du partenaire.Il ne faut pas également finaliser votre souscription par téléphone. Ces remises ne sont pas valables en cas de changement d’offre Freebox et d’échange.

Du côté de Free Mobile, 41€ de cashback sont proposés pour toute souscription à un Forfait 350 Go avec l’achat d’un smartphone sur Free Flex, 38€ pour un forfait Série Free+ Free Flex, ou 33€ pour la simple souscription à un forfait Série Free. Pour ceux qui souhaitent une box 4G+ de l’opérateur, 48€ sont remboursés.

Widilo c’est quoi au juste ?

Widilo s’impose aujourd’hui comme un acteur majeur du cashback en France. Son principe est simple : chaque achat réalisé via la plateforme permet d’obtenir un remboursement partiel du montant dépensé. Avec des taux de cashback attractifs allant de 5 % à 8 %, Widilo permet de faire des économies substantielles sur de nombreux sites e-commerce tels qu’Asos, Nike, Aliexpress, CDiscount et bien d’autres.. La plateforme propose également un système de cashback sur les bons d’achat. Ce concept innovant permet d’acheter des bons à dépenser chez des partenaires tout en bénéficiant de remises attractives allant jusqu’à 9,5 %. Un moyen efficace de maximiser ses économies sur des enseignes populaires.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox