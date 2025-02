Les nouveautés de la semaine chez Free : Disney+ offert sur trois Freebox différentes et la box 5G, Free Mobile change un forfait etc…

C’est parti pour les nouveautés de la semaine ! Nous faisons un point sur les derniers événements marquants chez Free et Free Mobile. Si vous avez manqué l’arrivée d’un nouveau service ou une promotion au cours des sept derniers jours, c’est certainement ici que vous leur mettrez la main dessus.

Nouveautés Free

Très bonne nouvelle pour les abonnés Freebox Pop, Ultra Essentiel et Delta : Free offre Disney+ durant 3 mois, et l’intégralité de la série déjà culte “Bref 2”. Voici les détails…

Les abonnés Box 5G de Free profitent également de Disney+ offert pendant 3 mois. Plus d’infos…

Découvrez des séries incontournables turques sur DIZI, la chaîne est offerte jusqu’à la fin du mois sur les Freebox. Plus d’infos…

Freebox Connect : forcer le WiFi 2,4 GHz pour vos objets connectés et configurer un serveur VPN Freebox, c’est désormais possible sur iOS. Plus d’infos…

Free lance un paquet de nouveaux films sur Oqee Ciné inclus pour ses abonnés (Des Vents Contraires, Cleaner, L’Enfer du devoir, La Tour Sombre, xXx, xXx², Mean Streets, Les 10 petits nègres, Répulsion, Scream 4, The Rezort, Le Jour des morts-vivants). Plus d’infos…

Abonnés Freebox et Amazon Prime : plusieurs jeux PC et même une version pour console à récupérer gratuitement (Wolfenstein: Youngblood, Colt Canyon, El Hijo – A Wild West Tale, Republic of Jungle, Royal Romances – Cursed Hearts). Plus d’infos…

Freebox Pop, Ultra, mini 4K : une nouvelle chaîne 100% française gratuite débarque sur Pluto TV, il s’agit de Pluto TV Hits France. Plus d’infos…

Nouveautés Free Mobile

Pour la troisième fois depuis le début de l’année, Free Mobile change de formule pour son offre Série Free, place à 150 Go à 11,99/mois pendant 1 an. Plus d’infos…

Le nouvel iPhone 16e débarque en précommande chez Free Mobile avec une promo. Plus d’infos…

Les abonnés Free Mobile peuvent désormais accéder à Le Chat Pro sur l’application iOS et Android. Plus d’infos…

Free obtient de nouvelles fréquences en Martinique et en Guadeloupe et peut lancer la 5G. Plus d’infos…

Annonces de la semaine

Free lance des remises importantes sur ses offres Freebox et Free Mobile via la plateforme populaire de cashback Widilo. Plus d’infos…

Free ouvre une nouvelle boutique à Cognac. Plus d’infos…

4K : TF1 annonce de nouveaux contenus qui seront disponibles sur les Freebox Pop, Delta et Ultra en mars (Pourris gâtés, Une affaire de détails, Le fil d’Ariane. Plus d’infos…

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox