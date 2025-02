Nouvelle promo Disney+ offert pendant 3 mois sur certaines Freebox, Free donne des précisions

Les nouveaux et abonnés actuels à la Freebox Pop, Ultra Essentiel et Delta peuvent profiter de Disney+ Standard avec pub pendant 3 mois via une activation de l’offre sur l’espace abonné avant le 30 juin prochain.

Comme prévu et annoncé en large de l’accord signé avec Disney fin décembre 2024, Free permet de puis hier aux abonnés Freebox Pop, Ultra Essentiel et Delta de profiter de 3 mois offerts à Disney+. Il s’agit de la formule Standard avec pub dont le prix passera à 5,99€/mois après la période de gratuité. Autre précision, cette promotion concerne non seulement les abonnés actuels mais aussi les nouveaux, Free a d’ailleurs mis à jour son site internet et ses offres. Pour profiter de l’offre, il suffira de se rendre sur l’espace abonné Freebox dans la rubrique “Télévision” puis “Disney+”, avant de sélectionner et s’abonner au forfait avec pub de la plateforme.

Valable une seule fois pour les abonnés Freebox Pop, Freebox Ultra Essentiel, Freebox Delta, cette offre est activable “sous réserve d’activation du service avant le 30/06/2025”, indique l’opérateur. Celle-ci est disponible en France métropolitaine, sur TV et PC/Mac depuis disneyplus.com ou sur tablette et smartphone via l’application Disney+. Le contenu, le tarif et les conditions susceptibles d’évoluer, tient également à faire savoir l’opérateur. La création d’un compte auprès de Disney+ est nécessaire.

