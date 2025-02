Free Mobile booste son offre Série Free et augmente légèrement son prix

Pour la troisième fois depuis le début de l’année, l’ex-trublion change de formule pour son offre Série Free. Aujourd’hui, l’opérateur ajoute 10 Go de data en France métropolitaine pour 1 euro de plus.

Face aux offres de la concurrence, Free Mobile fait très régulièrement évoluer son forfait Série Free Après avoir proposé un forfait à 9.99€/mois avec 140 Go de data le 3 janvier dernier, avant d’en augmenter son prix de 1 euro sans enrichissement 18 jours plus tard, Free Mobile change de formule aujourd’hui.

Ainsi, la nouvelle offre intègre 150 Go en 5G soit 10 Go de plus pour les nouveaux clients uniquement, le prix grimpe également de 1 euro à 11,99€/mois. Pour le reste rien ne change, les appels, SMS et MMS sont illimités, OQEE est inclus, ainsi qu’une enveloppe de 30 Go utilisable depuis l’Europe et les DOM. Cette offre est valable un an, après quoi le forfait bascule automatiquement vers le forfait Free classique.

B&You, Red by SFR et Sosh

Du côté de la concurrence, B&You propose un forfait 150 Go 5G à 14,99€/mois, Red by SFR se démarque avec une offre 200 Go à 11,99€/mois alors que Sosh propose 100 Go à 13,99€ ou 140 Go à 20,99€. La filiale d’Orange préfère séduire sur les forfaits plus raisonnables en data, son offre du moment est sa formule 40 Go à 9,99€/mois ou 10 Go à 6,99€/mois.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox