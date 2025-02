Apple lance son nouvel iPhone 16E, top départ des précommandes dès demain chez Orange, Free, SFR et Bouygues Telecom

Il était très attendu, l’iPhone 16e a finalement été dévoilé par la firme de Cupertino hier.

Si vous voulez passer sur la dernière génération d’iPhone, mais sans dépenser trop d’argent, l’iPhone 16e entend répondre à vos besoins. Les précommandes débuteront le 21 février, notamment chez Free Mobile, Orange et les autres opérateurs, pour une disponibilité dès le 28 février.

L’iPhone 16e est une version plus abordable de la gamme iPhone 16, tout en conservant des performances puissantes grâce à la puce A18 et au modem Apple C1. Il offre une autonomie améliorée, atteignant jusqu’à 26 heures de lecture vidéo, contre 22 heures pour l’iPhone 16, et est conçu pour fonctionner avec Apple Intelligence, le système d’IA d’Apple qui met l’accent sur la confidentialité. Cette intelligence artificielle sera disponible en français début avril. Le smartphone tournera sous iOS 18 dès sa sortie.

La principale différence entre l’iPhone 16e et l’iPhone 16 réside dans l’appareil photo. L’iPhone 16e dispose d’un seul objectif à l’arrière, contre deux pour l’iPhone 16. Apple décrit ce système comme une « caméra fusion » de 48 mégapixels, capable de capturer des photos en « super haute résolution ». Le zoom optique est proposé en x1 et x2, mais il ne dispose pas du x0,5 comme sur les autres modèles de la gamme.

Le design de l’iPhone 16e est sobre et élégant, décliné en deux coloris : noir mat et blanc mat. Il bénéficie d’une résistance renforcée aux éclaboussures, à l’eau et à la poussière avec l’indice IP68. L’écran Super Retina XDR OLED mesure 6,1 pouces avec une résolution légèrement inférieure à celle de l’iPhone 16 : 2532 x 1170 pixels contre 2556 x 1179 pixels. La face avant est protégée par le Ceramic Shield, améliorant sa durabilité.

L’iPhone 16e intègre également un déverrouillage sécurisé avec Face ID et des options de recharge pratiques, incluant l’USB-C et la recharge sans fil, mais sans compatibilité MagSafe. Son IA intégrée permet des fonctionnalités avancées comme la correction d’images, la recherche en langage naturel dans Photos et l’utilisation de ChatGPT directement dans Siri et les outils d’écriture. Le bouton Action personnalisable facilite l’accès rapide à certaines fonctions et applications. Apple affirme mettre un point d’honneur à la protection de la vie privée avec Private Cloud Compute, garantissant que les données des utilisateurs ne sont pas stockées ou partagées avec l’entreprise. Le prix annoncé est de 719€ pour le modèle 128 Go, un tarif moins onéreux que les versions premium des iPhone, mais tout de même moins attractif que celui des iPhone SE précédents.

