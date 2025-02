Abonnés Freebox et Amazon Prime : plusieurs jeux PC et même une version pour console à récupérer gratuitement

Un opus très particulier d’une licence culte est disponible avec Prime Gaming, y compris pour les joueurs Xbox.

Comme chaque semaine, Amazon étoffe son catalogue de jeux proposé gratuitement dans son abonnement Prime. Après plusieurs semaines chargées en termes d’arrivage, Prime Gaming ajoute cinq titres à son catalogue. Ces derniers sont disponibles pour une durée d’au moins 33 jours à compter d’aujourd’hui mais une fois récupérés, vous pourrez y jouer même après cette période.

Wolfenstein: Youngblood est la première aventure coopérative moderne de Wolfenstein. Dix-neuf ans après les événements de Wolfenstein II, BJ Blazkowicz a disparu après une mission dans le Paris occupé par les nazis. Aujourd’hui, après des années d’entraînement auprès de leur père, les filles jumelles de BJ, Jess et Soph Blazkowicz, sont forcées de passer à l’action. Faites équipe avec un ami ou jouez seul. Montez de niveau, explorez et terminez des missions pour débloquer de nouvelles capacités, armes, gadgets, cosmétiques et bien plus encore pour compléter votre style de jeu et personnaliser votre apparence. Wolfenstein: Youngblood propose l’expérience Wolfenstein la plus ouverte à ce jour. Depuis une nouvelle base d’opérations située au cœur des catacombes de Paris, planifiez comment et quand attaquer et démanteler le régime nazi. 

Surprise assez bienvenue, le titre est proposé sur PC mais aussi sur Xbox Series et One. Pour le récupérer, il vous faudra vous rendre sur la page Prime Gaming pour accéder à un code à saisir dans le store Microsoft ou Xbox en suivant les instructions données par Amazon.

Colt Canyon est un jeu de tir en pixel art en 2D dans lequel vous contrôlez un cowboy, ou l’un des nombreux autres personnages à débloquer, dont la mission est de sauver son partenaire kidnappé des mains de bandits impitoyables. Prenez votre arme et votre TNT et frayez-vous un chemin à travers un canyon hostile regorgeant de trésors cachés, d’armes, d’obstacles et de toutes sortes d’ordures assoiffées de sang.

Vous pouvez peut-être sauver plus de personnes que votre partenaire. Mais attention. Une fois que vous avez trouvé votre partenaire, votre travail n’est pas terminé. Vous devrez également rentrer chez vous…



Pour récupérer ce jeu, il faudra posséder un compte Gog, dont vous pouvez télécharger le launcher ici. Une fois votre compte créé, récupérez le code du jeu sur votre page Prime Gaming puis rendez-vous sur GoG, dans la section bibliothèque et cliquez sur le “+”. Sélectionnez “Utiliser le code GOG” et collez votre code, vous pourrez ensuite l’installer.

El Hijo – A Wild West Tale est un jeu furtif non violent dans lequel vous vous fiez à l’espièglerie d’un jeune enfant. Utiliser les ombres à son avantage est un élément central du jeu, car « El Hijo » devra souvent se cacher. Sans ajouter inutilement de nouveaux mécanismes, le gameplay est naturellement étendu, car des variantes des mécanismes existants sont progressivement introduites puis combinées pour augmenter le défi. Ces modifications de mécanismes familiers sont souvent le résultat des environnements variés et de plus en plus dangereux que « El Hijo » doit traverser pour atteindre son objectif ultime.



Dans Republic of Jungle, vous incarnez les animaux politiques du président Puma, dont le travail consiste à empêcher que les secrets de Puma ne soient divulgués à la presse. Mais à qui pouvez-vous faire confiance ? Les loyalistes de Puma parviendront-ils à garder les choses secrètes, ou les Leakers de Fiona Fox parviendront-ils à passer inaperçus et à diffuser ses secrets au monde entier ?

Pour y accéder, il faudra se créer un compte sur l’Epic Game Store et télécharger le launcher. Une fois cette étape remplie, rendez-vous sur votre page Prime Gaming et cliquez sur le jeu puis activer. Il faudra ensuite associer votre compte Epic à votre compte Amazon, en suivant toutes les démarches inscrites à l’écran.



Pour une toute autre ambiance, découvrez Royal Romances – Cursed Hearts. En tant que princesse, la vie dans un palais royal n’est pas aussi facile qu’il y paraît ! Votre redoutable père organise une compétition meurtrière entre les prétendants à votre cœur. Un coup de poignard dans le dos est une chose à laquelle il faut s’attendre tous les jours, même de la part de vos proches, et au lieu de grandes fêtes et bals, vous devez régler les problèmes des sujets vivant à l’intérieur et au-delà des frontières de votre royaume. Mais le résultat peut vous apporter de succulentes récompenses : un amour éternel prêt à arracher une étoile du ciel juste pour votre plaisir. Sortirez-vous victorieux d’un royaume plein de dangers et de désirs ?



Ce jeu est disponible via la plateforme Legacy Games. Il vous suffit de télécharger le launcher depuis le site de la plateforme et de vous créer un compte. Une fois ce dernier installé, récupérez le jeu depuis la page Prime Gaming dédiée. Un code vous est alors indiqué, il vous suffit de le copier-coller sur cette page en vous connectant à votre compte. Une fois cela fait, vous pourrez jouer au jeu directement depuis le launcher. Pour rappel, Prime Gaming est inclus pour les abonnés Freebox Delta et Ultra et disponible en option pour tous les autres abonnés avec l’abonnement Amazon Prime pour 6.99€/mois.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox