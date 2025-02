NRJ12 prêt à dénoncer son éviction de la TNT au niveau européen pour “obtenir la réparation du préjudice”

Le patron de NRJ12 ne décolère pas suite au rejet de son recours qui visait à faire conserver à la chaîne sa place sur la TNT.

Après un long combat juridique, la décision du Conseil d’État a scellé le sort de NRJ12. La chaîne va bel et bien disparaître de la TNT, suite au retrait de son autorisation d’émettre par l’Arcom. Ce verdict intervient après plusieurs mois de procédures et après que le rapporteur public du Conseil d’État a demandé le rejet de leur recours. Ce dernier a rendu le groupe NRJ pessimiste quant à l’issue du dossier.

Jean-Paul Baudecroux, le fondateur du groupe NRJ, n’a pas caché sa tristesse et sa colère suite à l’annonce. « Beaucoup de colère, beaucoup de déception, beaucoup de tristesse, à la fois pour les équipes et pour les téléspectateurs, surtout les plus jeunes, qui vont être privés d’une chaîne qu’ils aimaient et qui les retenaient encore sur la TNT », a-t-il confié. Malgré l’annonce de la fin de NRJ12 en juillet 2024, la chaîne continue de rassembler quotidiennement 5 millions de téléspectateurs. « Ce sont toujours 5 millions à regarder NRJ12 tous les jours, alors que la mort de la chaîne est annoncée depuis le mois de juillet 2024. C’est dire à quel point la décision de l’Arcom est injuste ! », a-t-il ajouté.

La disparition de NRJ12, qui fêtait ses 20 ans cette année, est vécue comme une grande déception par ses soutiens. « Je remercie tous ceux qui ont grandi avec la chaîne, qui aimaient se divertir avec NRJ12, ceux qui ont témoigné leur soutien… bref, toute cette génération NRJ12 à qui l’on dénie aujourd’hui le droit de retrouver cette chaîne qu’ils aimaient et qui leur ressemblait », a-t-il exprimé.

Baudecroux, toujours attaché à la liberté d’expression, s’est également exprimé en faveur de C8, autre chaîne privée menacée par une décision de l’Arcom. « Lorsque l’on est viscéralement attaché à la liberté d’expression, on ne peut pas trouver normale la disparition d’une chaîne de télévision. C’est vrai pour NRJ12 et c’est vrai aussi pour C8, qui, je le rappelle, est la chaîne de la TNT la plus regardée », a-t-il affirmé.

L’argumentaire du rapporteur public contre la chaîne n’a pas échappé à Baudecroux, qui considère que sa présentation était « aussi caricaturale que contestable ». Il réfute notamment l’idée selon laquelle le téléachat représenterait 30% de la grille de programmes. « Contrairement à ce qui a été dit, le troisième genre de programmes présent sur la chaîne, ce n’est pas le téléachat, qui représente 12% et non pas 30% du temps d’antenne… Le troisième genre de programmes de la chaîne, ce sont les documentaires et les magazines », a-t-il précisé, ajoutant que NRJ12 diffuse une grande variété de programmes, incluant fiction, cinéma, divertissement et spectacles vivants.

Un conseil d’administration du groupe se réunira le 27 février pour discuter des actions à entreprendre. En attendant, le groupe s’engage à contester la décision au niveau européen, estimant que l’Arcom a commis une erreur. « Le groupe reste pleinement mobilisé pour faire constater, au niveau européen, l’irrégularité des décisions de l’Arcom et obtenir la réparation du préjudice important que ces décisions ont causé », a affirmé Jean-Paul Baudecroux.

Quant à l’avenir du pôle télévision, Baudecroux évoque déjà la possibilité de céder Chérie 25, l’autre chaîne du groupe, dont l’autorisation d’émettre expirera en 2027. « La cession de Chérie 25 est une question qui va se poser », a-t-il déclaré. Le projet de migration de NRJ12 vers le câble et le satellite a aussi été évoqué, mais il a été rapidement rejeté par le dirigeant. « Une chaîne TNT nationale et gratuite, quelle qu’elle soit, n’a pas de modèle économique viable sur le cab-sat ». Selon lui, la perte de la numérotation logique des chaînes sur ces supports entraînerait une diminution significative de l’audience. « La bataille qui s’est livrée autour de la refonte de la numérotation des chaînes, à la faveur notamment de la disparition de NRJ12, dont le numéro était manifestement convoité, dit tout des enjeux qui y sont associés », a-t-il précisé.

L’Arcom a décidé de remplacer NRJ12 et C8 par deux nouvelles chaînes, T18 et OFTV, dont les dossiers de candidature ont été jugés plus solides. Baudecroux ne cache pas son scepticisme face à ces nouvelles propositions éditoriales. « L’appréciation faite par l’Arcom des mérites respectifs de la chaîne NRJ 12 et des deux nouvelles chaînes est très contestable. Notamment du point de vue de l’offre pour le public : l’Arcom a privilégié des formats déjà ultraprésents sur la TNT, comme le documentaire, les débats, le talk ou les régions, et surtout destinés à des publics âgés ou très âgés ».

Enfin, Jean-Paul Baudecroux conclut sur une note amère, soulignant que l’arrêt de NRJ12 pourrait avoir des conséquences bien plus graves pour la TNT. « Si l’arrêt de NRJ12 profite à quelqu’un, en tout cas, cela ne profitera pas à la TNT ! », déclare-t-il, ajoutant que la suppression de la chaîne entraînera un appauvrissement de l’offre télévisuelle. « Les téléspectateurs vont payer le prix fort d’une offre télévisuelle appauvrie ».

Source : Le Figaro

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox