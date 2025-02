Free lance un paquet de nouveaux films sur Oqee Ciné inclus pour ses abonnés

Des drames et thrillers, du fantastique et de la science-fiction ou encore des classiques et de l’horreur, il y en a pour tous les goûts cette semaine sur Oqee Ciné. 11 nouveaux films débarquent, la star de la semaine est Samuel L. Jackson.

La plateforme de streaming Oqee Ciné, lancée en mars 2023, continue de se développer notamment grâce à un catalogue diversifié de films et de séries, financé par la publicité (modèle AVOD, pour “Advertising Video On Demand”). S’il compte aujourd’hui plus de 600 films et séries, le service intègre des nouveautés toutes les semaines. Ce 21 février, 11 nouveaux films débarquent :

Films Dramatiques & Thriller

Des Vents Contraires (2011) – Drame – Dir. Jalil Lespert – Avec Benoît Magimel, Isabelle Carré

Un homme tente de reconstruire sa vie après la disparition mystérieuse de sa femme.

Cleaner (2007) – Thriller policier – Dir. Renny Harlin – Avec Samuel L. Jackson, Ed Harris

Un nettoyeur de scènes de crime se retrouve impliqué dans une affaire dangereuse.

L’Enfer du devoir (2000) – Guerre/Drame – Dir. William Friedkin – Avec Samuel L. Jackson, Tommy Lee Jones

Un officier est jugé pour des décisions controversées prises lors d’une mission.

Fantastique & Science-Fiction

La Tour Sombre (2017) – Fantasy/Aventure – Dir. Nikolaj Arcel – Avec Idris Elba, Matthew McConaughey

Un pistolero affronte un sorcier maléfique pour sauver son monde et le nôtre.

xXx (2002) & xXx² (2005) – Action/Espionnage – Dir. Rob Cohen & Lee Tamahori – Avec Vin Diesel (2002), Ice Cube (2005), Samuel L. Jackson

Des agents extrêmes sont recrutés pour des missions explosives.

Classiques & Polars

Mean Streets (1973) – Policier/Drame – Dir. Martin Scorsese – Avec Robert De Niro, Harvey Keitel

Un jeune gangster tente de se faire une place dans la pègre new-yorkaise.

Les 10 petits nègres (1974) – Mystère/Thriller – Dir. Peter Collinson – Avec Charles Aznavour, Oliver Reed

Dix inconnus sont piégés sur une île et assassinés un par un selon une comptine macabre.

Horreur & Frissons

Répulsion (1965) – Horreur/Psychologique – Dir. Roman Polanski – Avec Catherine Deneuve, Ian Hendry

Une jeune femme bascule dans la folie dans un huis clos oppressant.

Scream 4 (2011) – Slasher/Horreur – Dir. Wes Craven – Avec Neve Campbell, Emma Roberts

Ghostface revient hanter Woodsboro dans un nouvel opus sanglant.

The Rezort (2015) – Survival/Zombie – Dir. Steve Barker – Avec Dougray Scott, Jessica De Gouw

Un parc à zombies devient un cauchemar quand les morts-vivants s’échappent.

Le Jour des morts-vivants (1985) – Horreur/Zombie – Dir. George A. Romero – Avec Lori Cardille, Terry Alexander

Des survivants tentent de cohabiter avec des scientifiques dans un monde envahi par les morts-vivants.

Oqee Ciné est disponible en exclusivité pour les abonnés de Free, Freebox ou Free Mobile (forfait 350 Go/illimité, Série Free, Veepee). La plateforme est accessible sur de nombreux supports : mobiles, Apple TV, Android TV, TV connectées, Fire Stick et le web. Elle dispose aussi d’un accès direct sur les players des Freebox, y compris ceux dépourvus d’Oqee, comme le player de Devialet ou celui de la Freebox Révolution.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox