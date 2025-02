Free annonce la mise en clair d’une nouvelle chaîne sur les Freebox jusqu’au 28 février

Découvrez des séries incontournables turques sur DIZI, la chaîne est offerte jusqu’à la fin du mois sur les Freebox.

Vous êtes abonnés Freebox et vous êtes fans de séries turques ? Jusqu’au 28 février 2025, la chaîne DIZI est accessible en clair sur le canal 613, annonce Free aujourd’hui. Cette dernière diffuse 24h/24 les meilleures séries turques, avec des histoires riches en drame, action et passion.

C’est l’occasion parfaite de découvrir des titres populaires comme My Champion, qui retrace le combat d’un ancien boxeur pour son fils, The Innocents, un drame familial poignant inspiré de faits réels, ou encore Hold My Hand, l’histoire d’Azra, une jeune femme rêvant de devenir cheffe cuisinière. Plusieurs flux audio sont proposés, en VO (turque) et en arabe. La chaîne est habituellement proposée à 1,99€/mois.

