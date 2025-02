Free obtient de nouvelles fréquences en Martinique et en Guadeloupe

Free Caraïbe renforce sa présence aux Antilles avec l’obtention de nouvelles fréquences accordées par l’Arcep. Cette avancée promet une meilleure couverture réseau et des débits plus performants pour les abonnés en Martinique et en Guadeloupe.

L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep) a officiellement attribué de nouvelles fréquences aux opérateurs mobiles en Martinique et en Guadeloupe. Free Caraïbe est la filiale d’Iliad sur marché des télécommunications dans les Antilles.

Cette attribution concerne trois bandes de fréquences essentielles pour améliorer la qualité du réseau mobile : le 700 MHz, le 900 MHz et le 3,4 – 3,8 GHz. Les fréquences 700 MHz et 3,4 – 3,8 GHz seront exploitables dès le 18 février 2025, tandis que le 900 MHz entrera en service à partir du 1er mai 2025.

Pour les abonnés, cette avancée signifie une couverture réseau améliorée, une meilleure qualité des appels et une connexion Internet mobile plus rapide, notamment pour la 5G.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox