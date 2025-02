Une nouvelle chaîne TV santé baptisée “Mieux” devrait débarquer d’ici cet été sur les box des opérateurs

Aborder la santé en large et en travers de manière vulgarisée tout en s’éloignant des approches académiques, c’est l’ambition de Michel Cymes qui vient d’annoncer le lancement de sa propre chaîne TV en juin prochain.

Michel Cymes, médecin et animateur emblématique du paysage audiovisuel français, s’apprête à franchir une nouvelle étape dans sa carrière avec le lancement de “Mieux”, une chaîne entièrement consacrée à la santé. L’annonce a été faite sur le plateau de C Médiatique (France 5), où il a dévoilé quelques détails sur cette dont le lancement est prévu en juin. Celle-ci devrait être disponible sur les box des opérateurs (Orange, Free, SFR et Bouygues Telecom), rapporte Télé 7 jours.

Aux antipodes d’une approche académique rigide, Mieux ambitionne d’aborder la santé sous toutes ses formes : bien-être physique et mental, conseils de prévention et même le lien entre l’humain et ses animaux. “Elle sera là pour apporter l’information qui manque aux Français”, a précisé Michel Cymes, en insistant sur la nécessité d’une information fiable et scientifiquement validée.

La chaîne promet également une éthique publicitaire stricte : aucun financement direct des laboratoires et pas de publicité pour les sodas.

