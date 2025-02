Sosh annonce à certains abonnés mobile une augmentation surprise de 2€, voici comment l’éviter

La série limitée à 20 Go de Sosh pourrait devenir un peu moins attractive avec 2€ en plus sur la facture.

Des abonnés à l’offre 20 Go à 5.99€/mois de Sosh reçoivent actuellement un email les informant d’une augmentation à venir de leur forfait. Elle passerait ainsi à 7.99€/mois, mais l’opérateur justifie cela par l’enrichissement de l’enveloppe de data qui passe à 40 Go.

Cependant, cette augmentation n’est pas une fatalité. Si vous souhaitez conserver ce forfait qui en soi convient peut-être à vos usages, il vous suffit de suivre un lien contenu dans le mail pour vous rendre dans votre espace client, dans la section forfait mobile. Attention, il y a cependant une date limite pour renoncer à l’évolution, comme visible ci-dessous : le 18 mars.

Crédit image : Romain Heullard sur Bluesky

Il est possible de trouver un bouton « Renoncer à la proposition ». En confirmant ensuite via le bouton « Conserver votre offre », il est possible de rester sur l’ancien tarif mais aussi sur le même volume de données. N’hésitez pas à vérifier vos spams si vous disposez de cette série limitée et que vous voulez éviter l’augmentation de tarif. Si la pratique d’augmentation automatique est régulièrement critiquée, elle reste cependant parfaitement légale, tant que vous êtes prévenu au moins un mois avant. De plus, il est possible de résilier sans frais jusqu’à 4 mois après la réception de l’information, même si vous loupez le coche pour conserver votre offre.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox