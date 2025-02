Bouygues Telecom souhaite booster ses recrutements avec un nouvel appât

Si vous souhaitez passer chez Bouygues Telecom, en ce moment les frais de mise en service sont offerts, permettant d’économiser 48€ sur votre abonnement.

Comme SFR, Bouygues Telecom cherche à séduire de nouveaux clients avec ses Bbox en proposant d’offrir tout simplement les frais de mise en service pour toute nouvelle souscription fibre. Une manière de tenter de commencer l’année sur les chapeaux de roue en termes de recrutement, avec un troisième trimestre 2024 ayant engendré 84 000 nouvelles souscriptions sur le fixe.

En effet, depuis hier et jusqu’au 3 mars prochain, toute personne souscrivant à une nouvelle offre Bbox Fit, Must ou Ultym en fibre optique peut demander à ce que ces frais de 48€ soient remboursés. Il s’agit des seules offres concernées, le reste (B&You Pure Fibre, Série Spéciale, etc.) ne bénéficie pas de cette promotion. Il suffira ensuite de suivre les indications fournies dans ce coupon. Il vous sera ainsi demandé de fournir, entre autres :

Une copie de votre 1ère facture mentionnant les frais de mise en service et le nom de votre offre Bbox Fibre (disponible sur votre espace client Bouygues Telecom)

Une copie de votre contrat de service (disponible sur votre espace client Bouygues Telecom) ou de l’email de confirmation de souscription pour votre offre Bbox souscrite entre le

17/02/2025 et le 09/03/2025

Un relevé d'identité bancaire (RIB) où apparaissent l'IBAN et le BIC

Une fois l’ensemble des documents réunis, envoyez le coupon rempli avant le 9 mai 2025 à l’adresse indiquée.

