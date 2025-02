Canal+ lance un tout nouveau site d’assistance pour ses abonnés avec diverses possibilités

Pour offrir une expérience plus complète, Canal+ a structuré le forum autour de quatre grandes rubriques : Accueil, FAQ, Communauté et Auto-diagnostic”, La première dite “Accueil”, informe des dernières actualités et alertes importantes, mises en avant pour faciliter les démarches. “Vous y trouverez également des accès rapides vers l’espace client, votre profil, et d’autres liens utiles. Cette rubrique vous permet de rester informé et de gérer facilement votre abonnement”, explique l’assistance.

La rubrique FAQ permet de chercher une information sur une offre, une procédure ou la configuration d’une installation.“Avant de poster un message sur le forum, consultez cet espace pour obtenir rapidement de l’aide”, conseille le groupe.

Une catégorie “Communauté” permet par ailleurs d’ échanger et partager vos expériences avec d’autres abonnés “Qu’il s’agisse de solutions pratiques, d’astuces ou de conseils pour améliorer l’utilisation de votre abonnement, la Communauté est là pour vous soutenir et vous guider. N’hésitez pas à poser vos questions et à contribuer avec vos propres connaissances”. Enfin, l’espace “Auto-diagnostic” apparaît utile en cas de problème technique, cette rubrique propose un diagnostic en ligne pour localiser l’origine de vos difficultés, “que ce soit pour l’installation ou l’utilisation de votre décodeur Satellite, TNT ou ADSL”.