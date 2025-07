Free booste sans surcoût son forfait mobile à 9,99€ à La Réunion

Le forfait 4G de Free Mobile à La Réunion passe à 150 Go.

Free Réunion, l’opérateur mobile bien connu des Réunionnais, a récemment procédé à d’importantes mises à jour de ses offres mobiles, apportant des améliorations notables pour une partie de ses abonnés. Depuis son arrivée sur l’île en 2017, Free Réunion s’est positionné à l’avant-garde en proposant des forfaits mobiles compétitifs. À ses débuts, son offre phare Complètement Toké incluait une enveloppe de 25 Go de données mobiles. Aujourd’hui, les Freenautes réunionnais profitent d’une augmentation significative de leur enveloppe data, qui passe de 120 Go à 150 Go en 4G/4G+. Une évolution qui bénéficie aussi bien aux abonnés actuels qu’aux nouveaux clients, et qui s’avère essentielle dans un monde toujours plus connecté.

Free Réunion propose également un forfait 5G 300 Go avec 35 Go en roaming dans plus de 100 destination alors que son forfait 4G permet seulement d’utiliser 25 Go depuis la Métropole, Europe, et DOM.

