“Giga promo, giga Forfait”, Free Mobile casse le prix de son forfait 300 Go (5G) à La Réunion

300 Go à 9,99€/mois pendant 3 mois, Free Mobile lance une offensive sur l’île intense.

Free Réunion lance une nouvelle promotion similaire à celle lancée le 4 février dernier, mais cette fois sans date d’expiration, pour tous les nouveaux abonnés et les détenteurs du Forfait Free Réunion 4G qui souhaiteraient passer à son offre 5G. Affichée à 9,99€/mois pendant les trois premiers mois, puis à 15,99€/mois, cette offre 300 Go est réservée aux personnes n’ayant pas été abonnées au Forfait Free Réunion 5G dans les 30 jours précédant la souscription.

Dans le détail, le forfait inclut :

Internet 300 Go en 4G+/5G à La Réunion, avec un débit réduit au-delà de cette limite.

à La Réunion, avec un débit réduit au-delà de cette limite. Appels illimités vers les mobiles et fixes à La Réunion, en Métropole et dans les DOM.

vers les mobiles et fixes à La Réunion, en Métropole et dans les DOM. SMS et MMS illimités vers La Réunion, la Métropole et les DOM.

vers La Réunion, la Métropole et les DOM. 35 Go/mois en 4G depuis plus de 100 destinations internationales.

depuis plus de 100 destinations internationales. Accès à l’application Free FOOT inclus.

C’est une opportunité idéale pour ceux qui veulent tester et profiter des avantages de la 5G sans engagement à La Réunion. Les abonnés pourront également rester en contact avec leurs proches à l’étranger grâce aux appels illimités vers les mobiles des USA, du Canada et de la Chine. De plus, les appels vers les fixes de plus de 100 destinations, y compris l’Afrique du Sud, l’Inde, l’Australie et les DOM, sont également inclus.

Pour les globe-trotters, le Forfait 5G offre une enveloppe internet de 35Go/mois en 4G/5G depuis plus de 100 destinations, y compris la Métropole, Madagascar, les Comores, les DOM, l’Afrique du Sud, le Brésil, les États-Unis, et bien d’autres. Les nouveaux abonnés peuvent s’inscrire directement en ligne ou en se rendant sur une borne Free Réunion. Les abonnés actuels du Forfait Free Réunion 4G peuvent également passer à la 5G en se rendant sur leur espace client en ligne ou en contactant le service client.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox