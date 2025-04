Arnaque téléphonique : que faire si votre numéro est utilisé

Face à la recrudescence des arnaques téléphoniques, notamment celles usurpant votre identité, comment réagir ?

Recevoir un appel d’un inconnu vous accusant de l’avoir contacté, alors que ce n’est pas le cas, peut être déroutant. Ce phénomène est le signe d’un spoofing, c’est-à-dire l’usurpation de votre numéro de téléphone à des fins de démarchage ou d’arnaque.

Qu’est ce que le spoofing ?

Grâce à des logiciels comme les IPBX, parfaitement légaux dans le monde professionnel, des individus malveillants peuvent modifier le numéro affiché sur l’écran de la personne appelée. Ils font ainsi croire que l’appel provient d’un numéro de confiance, comme celui d’un particulier ou, plus inquiétant encore, d’une banque.

Cette technique est notamment utilisée dans les arnaques au faux conseiller bancaire : l’escroc se fait passer pour un employé de votre banque ou même directement un gendarme, prétexte une activité suspecte sur votre compte, puis vous pousse à effectuer des virements frauduleux. Ce genre d’arnaque a déjà entraîné plusieurs dépôts de plaintes, comme récemment dans le Finistère, alerté par la gendarmerie.

Malgré la mise en place de la loi du 1er octobre 2024, qui impose aux opérateurs d’authentifier les numéros professionnels, les escrocs contournent encore le système en passant par des applications comme WhatsApp, souvent basées à l’étranger et échappant aux règles françaises.

Comment réagir ?

Si vous découvrez que votre numéro a été utilisé à votre insu pour des appels frauduleux, voici les démarches à suivre :

1. Porter plainte

Rendez-vous au commissariat ou à la gendarmerie pour signaler l’usurpation. L’article L.226-4-1 du Code pénal punit d’un an de prison et de 15 000 € d’amende toute usurpation d’identité, y compris sur un réseau numérique. Pour plus d’informations sur vos droits, vous pouvez consulter le lien suivant : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1435.

2. Utiliser la plateforme 17Cyber

Rendez-vous sur le site https://www.cybermalveillance.gouv.fr pour obtenir un diagnostic personnalisé, identifier le type de fraude dont vous avez été victime (ex. : faux conseiller bancaire) et suivre les recommandations spécifiques : opposition à votre carte bancaire, contact immédiat avec votre banque, demande de remboursement….

3. Prévenir vos contacts

Prévenez vos proches ou collègues que votre numéro a pu être utilisé dans une tentative d’arnaque. Cela les aidera à éviter de tomber dans le piège si eux aussi reçoivent un appel suspect.

4. Rester vigilant

Ne communiquez jamais vos informations bancaires ou vos identifiants par téléphone. Votre banque ne vous demandera jamais de confirmer une opération bancaire de cette façon. Si vous avez un doute, raccrochez immédiatement et appelez votre banque via son numéro officiel.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox