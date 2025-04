Que vaudront les prochaines Freebox, est-ce encore clair chez Free Mobile ? … Vos meilleures réactions à l’actualité de Free et des télécoms

Univers Freebox traite de l’actualité de Free et des télécoms et a toujours été un espace sur lequel la communauté pouvait s’exprimer. Parfois, les réponses sont très drôles, ou très pertinentes, mais il faut se plonger dans les commentaires pour découvrir les bons mots de nos lecteurs. Nous vous proposons alors notre petite sélection dans ce “Best-Of”…

Les offres fixe et mobile de Free se multiplient, est-ce bon signe ?

Surprise, Free Mobile propose maintenant deux forfaits Série Free différents. L’offre à 200 Go pour 8.99€/mois est en effet indiquée comme une “exclu web”, uniquement disponible sur le site de l’opérateur de Xavier Niel. Si vous vous rendez en boutique ou directement sur l’une des bornes Free Mobile permettant de récupérer une carte SIM rapidement, c’est une autre offre qui vous sera proposée. Comme l’indique Tiino, fouineur habitué de la communauté Free, le forfait proposée via ces deux modes de souscription propose pour sa part 150 Go et 35 Go en Europe et dans les DOM (contre 30 Go auparavant), toujours pour 8.99€/mois. Free qui voulait longtemps avoir un catalogue très clair semble pourtant multiplier les offres, certains y voient un mauvais signe, d’autres pourraient y voir une volonté de diversification…

Que vaudra la prochaine Freebox ?

Si un nouveau boîtier TV est attendu depuis l’année dernière, Free planche déjà sur la prochaine génération de Freebox après le lancement fin janvier 2024 de son serveur Freebox Ultra. L’opérateur continuera de mettre l’accent sur plusieurs aspects : une conception encore plus compacte et modulaire afin d’intégrer les technologies les plus performantes du moment pour une durée de vie de plus de 10 ans. Mais pour l’heure, rien n’est annoncé clairement et Free est attendu au tournant par ses abonnés, tant sur le prix que sur le concept.

Comment compléter une offre Pop S ?

Free étoffe déjà son offre. Après avoir lancé la migration vers sa nouvelle Freebox Pop S à un tarif plus élevé pour les abonnés actuels (29,99€/mois contre 24,99€/mois pour les nouveaux clients), l’opérateur a ajouté un nouvel avantage pour ses abonnés en migration : les appels illimités vers les mobiles en France et dans les DOM, ainsi que vers les fixes de plus de 110 destinations internationales. Et si certains en doutent : oui, il est assez facile d’avoir la TV avec une Freebox Pop S, il suffit juste de prendre une des nombreuses solutions à côté !

Les fuites de données, ça fait mauvais genre

Face à une cybermenace en pleine expansion, l’UFC-Que Choisir tire la sonnette d’alarme. La présidente de l’association de défense des consommateurs a annoncé avoir saisi la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) après la vaste fuite de données survenue en octobre 2024 chez l’opérateur Free. Une intrusion qui a exposé les données personnelles de millions d’utilisateurs, dont celles particulièrement sensibles de 5,1 millions d’IBAN. Une affaire qui colle à la peau de l’opérateur et qui n’aide pas forcément à sa réputation, comme c’est le cas pour n’importe quelle entreprise touchée.

La B&You Pure Fibre fait du mal à l’image de Free

Bouygues Telecom intègre désormais son tout nouveau serveur WiFi 7 lancé en début d’année sur la Bbox Ultym à son offre B&You Pure Fibre. Une évolution la rapprochant encore davantage de la Freebox Pop S lancée récemment, les deux proposant cette technologie, bien que celle de Bouygues utilise trois bandes quand la Pop S en utilise deux. L’opérateur souligne également que son WiFi 7 est certifié par la WiFi Alliance, ce qui n’est pas le cas de la Freebox. Une offre innovante lorsqu’elle était sortie en novembre dernier, avec une proposition qui sortait du lot. Au point que certains se mettent à se demander si Bouygues n’est pas le nouveau Free.

