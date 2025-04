Face à la Freebox Pop S, Bouygues Telecom lance le WiFi 7 sur sa Bbox Pure Fibre

L’offre sans TV ni téléphonie de Bouygues Telecom est désormais proposée avec sa nouvelle box compatible WiFi 7.

Bouygues Telecom annonce aujourd’hui intégrer son tout nouveau serveur WiFi 7 lancé en début d’année sur la Bbox Ultym à son offre B&You Pure Fibre. Une évolution la rapprochant encore davantage de la Freebox Pop S lancée récemment, les deux proposant cette technologie, bien que celle de Bouygues utilise trois bandes quand la Pop S en utilise deux. L’opérateur souligne également que son WiFi 7 est certifié par la WiFi Alliance, ce qui n’est pas le cas de la Freebox.

Le reste de l’offre est conservé, avec une connexion allant jusqu’à 8 Gbit/s en download et 1 Gbit/s en upload dans les zones éligibles, pour 23.99€/mois sans engagement, un prix “qui ne sera pas augmenté la deuxième année” affirme l’opérateur. Bouygues propose également des répéteurs WiFi 7 en option pour ses abonnés disposant de cette nouvelle box.

La B&You Pure Fibre a été lancée en novembre 2024 et fait clairement partie d’une stratégie de recrutement pour la filiale du groupe Bouygues. Une stratégie qui semble assez payante pour l’heure, avec des très bons résultats en matière de recrutements au dernier semestre 2024 sur le fixe et la fibre. D’après l’opérateur, 22% des foyers ayant la fibre n’utilisent pas de décodeur TV FAI et seulement 16% de la population déclare avoir utilisé la téléphonie fixe au cours des six derniers mois de façon quotidienne, justifiant ainsi l’existence de cette offre qui ne propose ni téléphonie ni TV, simplement une connexion fibre super rapide.

